Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ideia surgiu em direto, quando um dos criadores de conteúdos da plataforma desafiou a marca a produzir um copo inspirado na coleção "Legends" e oferecê-lo ao guarda-redes cabo-verdiano. A proposta gerou uma reação imediata da comunidade, levando a LiveModeTV e a McDonald's Portugal a desenvolverem a iniciativa.

Depois de a marca dar o aval ao projeto, os utilizadores foram convidados a comentar uma publicação da McDonald's Portugal no Instagram. A ação reuniu perto de 3.000 comentários e motivou o envio espontâneo de propostas de design por parte dos fãs.

O copo foi desenvolvido em parceria com a agência BBDO/TBWA e ilustrado pelo artista cabo-verdiano Aires Costa Melo, que já colaborou com marcas como Marvel, DC Comics, Sports Illustrated e Upper Deck. Segundo a empresa, a ilustração retrata alguns dos momentos mais marcantes da exibição de Vozinha durante o Mundial.

A homenagem foi entregue ao guarda-redes na passada quinta-feira, durante um momento realizado no treino da seleção de Cabo Verde e posteriormente transmitido pela LiveModeTV.

A iniciativa pretende também assinalar a ligação histórica e cultural entre Portugal e Cabo Verde, homenageando a comunidade cabo-verdiana residente em Portugal.

A LiveModeTV refere ainda que o interesse gerado em torno da seleção cabo-verdiana levou a plataforma a alterar a sua programação para assegurar a transmissão de um dos jogos da equipa, respondendo ao pedido da comunidade de seguidores. O encontro entre Cabo Verde e Espanha alcançou 767.005 dispositivos únicos na plataforma.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.