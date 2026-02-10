Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre os novos constrangimentos destaca-se a suspensão do troço entre Cacia e Estarreja, na Linha do Norte, que liga Lisboa ao Porto.

Mantêm-se ainda interrupções noutros troços:

Linha do Norte entre Alfarelos e Formoselha;

Linha de Sintra na via descendente externa entre Cacém e Monte Abraão;

Linha do Douro entre a Régua e o Pocinho;

Linha do Oeste entre Mafra e Amieira;

Linha de Cascais na via ascendente entre Algés e Caxias;

Linha do Sul entre Monte Novo e Alcácer do Sal;

Concordância de Xabregas entre Lisboa Santa Apolónia e a Bifurcação Chelas.

A IP explicou que os constrangimentos são consequência das condições meteorológicas extremas das últimas semanas, em particular desde 28 de janeiro, com a depressão Kristin, que provocou inundações, queda de árvores e detritos, afetando a infraestrutura ferroviária. As equipas técnicas da IP encontram-se no terreno para restabelecer a segurança e a regularidade do serviço.

A CP – Comboios de Portugal assinalou que, desde as 06h00 de hoje, continuam os constrangimentos em vários serviços e linhas.

Na Linha do Norte, os comboios Intercidades circulam parcialmente, com recurso a material circulante diferente do habitual e transbordo rodoviário entre Pombal e Coimbra B. Também os serviços regionais entre Entroncamento e Soure e entre Tomar e Lisboa sofrem alterações.

Outras linhas afetadas incluem a Linha de Cascais, com alterações nos horários; Linha da Beira Alta, onde o serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda é realizado com material diferente; Linha do Douro entre Régua e Pocinho; Linha do Oeste; e os Urbanos de Coimbra. O Comboio Internacional Celta não deverá circular.

