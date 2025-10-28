Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista “precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada, bem como vento e a possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos de vento, em especial na região Sul”.

Os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro estarão sob aviso laranja esta quarta-feira, entre as 3h00 e as 15h00, devido a “precipitação persistente e forte, por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes”. No Algarve, o mar poderá registar ondas até quatro metros de altura, enquanto os restantes distritos do território continental permanecem em aviso amarelo.

Possibilidade de inundações e deslizamentos

Face a estas condições meteorológicas, a Proteção Civil avisa para a “ocorrência de inundações em zonas urbanas” e cheias em rios e ribeiras, bem como para a possibilidade de “deslizamentos ou derrocadas devido à infiltração de água”.

O risco é maior nas zonas afetadas pelos incêndios rurais do verão, onde a “remoção do coberto vegetal” pode agravar a instabilidade dos solos.

A ANEPC chama ainda a atenção para o “piso rodoviário escorregadio”, resultante da formação de lençóis de água ou acumulação de gelo ou neve, e alerta para o “arrastamento de objetos soltos para as vias rodoviárias”, o que pode causar acidentes.

Recomendações à população

Perante o agravamento do tempo, a Proteção Civil recomenda à população que assegure a “desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos”.

A ANEPC aconselha também a “garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placards e outras estruturas suspensas”, bem como redobrar a atenção em locais com árvores, devido ao risco de queda de ramos.

A Proteção Civil apela ainda a que se “evite circular ou permanecer junto à orla costeira e zonas ribeirinhas” e que os condutores “adotem uma condução defensiva”, evitando lençóis de água e zonas inundadas.

Por fim, a autoridade recomenda que a população se mantenha atenta às informações meteorológicas, aos avisos da Proteção Civil e às orientações das forças de segurança.

