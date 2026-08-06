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O mau tempo que atinge os Açores desde a noite de quarta-feira obrigou à retirada de 67 pessoas do parque de campismo da Praia da Vitória, na ilha Terceira. A chuva intensa provocou ainda várias inundações em São Miguel e São Jorge, enquanto o IPMA mantém avisos laranja para precipitação em várias ilhas.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, foram registadas sete ocorrências até à manhã desta quinta-feira, incluindo inundações em habitações e quintais nos concelhos de Vila Franca do Campo e Nordeste, em São Miguel, e uma inundação numa habitação em Velas, na ilha de São Jorge.

Foi também registada uma derrocada numa estrada regional na zona dos Nortes, em São Jorge, que já foi parcialmente desobstruída.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém as ilhas dos grupos Central e Oriental sob aviso laranja devido à previsão de precipitação forte e trovoadas.

Em São Miguel e Santa Maria, o aviso vigora até às 21h00 locais, estando também em vigor um aviso amarelo para vento. No grupo Central, Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa, o aviso laranja para precipitação mantém-se até às 12h00 locais.

A Proteção Civil recomenda à população que acompanhe as informações meteorológicas e adote medidas de autoproteção, evitando deslocações desnecessárias nas zonas mais afetadas.