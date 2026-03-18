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Com o "agravamento das condições meteorológicas", a Câmara Municipal da Madalena encerrou a circulação automóvel nas vias rodoviárias junto à orla costeira, "no lugar da Barca, Formosinha e Cais do Mourato".

A autarquia admite que também poderá, após reavaliação, encerrar outras vias do concelho.

À população em geral, o município da Madalena aconselha "que sejam evitados passeios junto à costa, bem como a prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima, devendo manter-se uma atitude vigilante e ter presente que, nestas condições extremas, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".

A Câmara Municipal de São Roque do Pico também emitiu esta quarta-feira um aviso a informar que a Avenida do Mar está "encerrada devido à agitação marítima".

A autarquia apela aos residentes que evitem a permanência junto a zonas costeiras e que não pratiquem atividades náuticas, por razões de segurança.

O arquipélago dos Açores está a ser atingido pela depressão Therese, com um sistema frontal associado, que deverá provocar um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir os 95 quilómetros por hora (km/h) no grupo Ocidental (Flores e Corvo) e os 110 km/h nos grupos Central e Oriental, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA prevê ainda que a agitação marítima aumente, com ondas que poderão alcançar os oito metros de altura significativa em todo o arquipélago.

"Devido à ação conjunta de um anticiclone centrado a oeste do arquipélago e da depressão Therese será favorecido o transporte de uma massa de ar polar, fria e instável, proveniente de latitudes mais elevadas, originando condições de tempo mais frio", ainda de acordo com o IPMA.

Prevê-se também a ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes nos grupos Central e Oriental, que poderão ser de granizo e ocasionalmente acompanhados de trovoada.

Devido às previsões, o IPMA emitiu esta quarta-feira avisos laranja por vento e agitação marítima para os grupos Oriental e Central e amarelo para o grupo Ocidental.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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