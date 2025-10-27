Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O IPMA prevê que vento aumente para "muito fresco a forte (entre 51 e os 61 quilómetros por hora) a partir do início da manhã" e assim a capitania do Funchal prolongou o aviso de vento forte para a orla costeira do arquipélago da Madeira até às 18h00 de terça-feira e emitiu outro de agitação marítima forte.

A visibilidade no mar será "boa a moderada, por vezes fraca" e as ondas, na costa norte vão aumentar até os 4,5 metros, sendo na ordem dos 3,5 metros na parte sul da Madeira.

Estas condições meteorológicas levam a autoridade marítima regional a recomendar à comunidade marítima e à população cuidados a ter "na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".

O reforço na amarração e vigilância nas embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar e zonas expostas à agitação marítima e não praticar pesca lúdica em locais que possam constituir perigo são as indicações deixadas pela capitania.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.