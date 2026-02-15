Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O alerta foi feito hoje pelo comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, quando fez o ponto de situação, pelas 12h00, na sede da ANEPC, em Carnaxide, no concelho de Oeiras, onde referiu que a melhoria das condições meteorológicas, com períodos de chuva ou aguaceiros mais frequentes no Minho e Douro Litoral, tem contribuído para "um desagravamento das situações" registadas nos últimos dias.

Apesar disso, as autoridades mantêm uma vigilância apertada em vários cursos de água de norte a sul do país. O Plano Especial de Emergência para Cheias da Bacia do Tejo continua ativado e mantém-se no nível vermelho, refletindo a persistência de riscos associados aos caudais elevados.

O comandante nacional da Proteção Civil destacou ainda os deslizamentos de terras como uma das principais preocupações nesta fase, sublinhando que estes fenómenos têm obrigado ao afastamento preventivo de populações e podem ocorrer mesmo em zonas já anteriormente afetadas.

Nesse sentido, Mário Silvestre reforçou os apelos à população para que evite zonas de risco, esteja atenta a sinais como fissuras no solo e comunique de imediato às autoridades situações de instabilidade, quedas de árvores ou novos deslizamentos.

