Foram desimpedidos 3.067 quilómetros da rede viária florestal, sendo que cerca de um terço, 1058 quilómetros, se localizam na Região de Leiria, a mais afetada pela depressão Kristin, que atingiu o território nacional a 28 de janeiro.

Além de Leiria, registaram-se intervenções significativas noutras regiões, nomeadamente na Beira Baixa, onde foram desobstruídos 850 quilómetros, na Região de Coimbra (680 quilómetros), no Médio Tejo (373), no Oeste (66) e na Lezíria do Tejo (40).

O ICNF adiantou ainda que, nas matas nacionais de Leiria, também conhecidas como Pinhal de Leiria ou Pinhal do Rei, e do Casal da Lebre, no concelho da Marinha Grande, todos os caminhos florestais asfaltados já se encontram desobstruídos, numa extensão total de 23,7 quilómetros.

Relativamente à rede divisional, que inclui aceiros e arrifes, os trabalhos continuam em curso. Até à data, estavam desobstruídos cerca de 75 quilómetros, de um total de 119 quilómetros previstos, precisou o instituto.

As operações integram o esforço de reposição da acessibilidade e de redução do risco de incêndio nas áreas florestais mais afetadas pelos fenómenos meteorológicos adversos registados no início do ano.