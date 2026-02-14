Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a autarquia, a iniciativa contou com uma forte adesão da população em geral, destacando-se o contributo da comunidade do Bangladesh residente na freguesia.

Face à expressiva generosidade verificada, os bens recolhidos no concelho de Odemira foram encaminhados para as famílias afetadas em Alcácer do Sal.

A Junta de Freguesia sublinha que Vila Nova de Milfontes voltou a demonstrar um forte espírito de solidariedade e entreajuda, mobilizando a comunidade escolar e a sociedade civil em torno desta causa.

___

