A informação foi avançada pela concessionária, que confirma já estar concluída a operação de enrocamento e de estabilização da laje de transição da plataforma no sentido Sul–Norte.

Segundo a empresa, os trabalhos de colocação de rochas e de estabilização estrutural ficaram finalizados, seguindo-se agora a fase de reparação do aterro e a pavimentação da via. A Brisa garante que não existe qualquer problema na estrutura do viaduto e defende a reabertura do trânsito no sentido Sul–Norte de forma condicionada, proposta que se encontra atualmente em análise pelas autoridades competentes.

“Acreditamos que nos próximos dias estaremos em condições de ter o tráfego a circular na plataforma Sul–Norte, naturalmente de forma condicionada”, afirmou Manuel Melo, diretor-executivo da Brisa, em declarações aos jornalistas.

A rutura da infraestrutura ocorreu na noite do dia 11, na sequência do rebentamento do dique do rio Mondego, o que provocou uma escavação significativa dos solos do aterro devido ao débito excecional de água registado na região de Coimbra. A reconstrução da laje de transição e do pavimento só foi possível após a reposição integral do aterro afetado.

No local estiveram, ao longo dos últimos dias, mais de 70 trabalhadores e técnicos envolvidos na operação. De acordo com a Brisa, foram utilizadas mais de nove mil toneladas de material pétreo para travar a erosão do aterro e proteger a área danificada, criando a base necessária para a reconstrução da plataforma da A1 no troço entre os nós de Coimbra Sul e Coimbra Norte.

A concessionária sublinha que os trabalhos têm decorrido dentro do planeamento previsto e reafirma o compromisso de repor as condições normais de circulação em segurança o mais rapidamente possível.

