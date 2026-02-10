Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com um balanço divulgado pela empresa às 8h00, “nas zonas mais críticas, as avarias decorrentes da depressão Kristin totalizam 35 mil clientes”. A E-Redes sublinha que os trabalhos de reposição do serviço continuam no terreno, embora a complexidade das intervenções esteja a atrasar a normalização total da rede.

O distrito de Leiria é o mais afetado, concentrando cerca de 26 mil clientes sem eletricidade. Seguem-se Santarém, com cerca de seis mil clientes afetados, Castelo Branco, com dois mil, e Coimbra, onde se registam cerca de mil clientes ainda sem energia.

No balanço anterior, divulgado na segunda-feira, a E-Redes contabilizava 45 mil clientes afetados, o que representa uma redução de cerca de quatro mil clientes sem fornecimento elétrico nas últimas 24 horas.

A empresa tem reforçado as equipas técnicas no terreno e apela à compreensão dos clientes, garantindo que a reposição do serviço está a ser feita com prioridade às situações consideradas mais críticas.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.