Em declarações à agência Lusa, a diretora municipal da Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins, informou que a inundação registada no túnel do Campo Pequeno, que obrigou ao corte de trânsito desde as 15h30, inicialmente no sentido Entrecampos -- Saldanha e depois no sentido oposto, foi já resolvida e o local limpo.

A circulação rodoviária no túnel do Campo Pequeno foi reaberta pelas 18h15 nos dois sentidos, adiantou.

Quanto ao impacto das condições meteorológicas adversas na cidade de Lisboa, o ponto de situação das 17h45 da Proteção Civil contabiliza um total de 147 ocorrências, o que significa que as situações registadas mais do que duplicaram desde as 16h00, hora a que o balanço era de 66 incidentes.

Do total de ocorrências registado na capital em resultado do mau tempo, pelas 17h45 estavam ainda ativas 59, enquanto outras 88 estavam já resolvidas, de acordo com os dados da Proteção Civil de Lisboa.

Por tipologia, a maioria das ocorrências é de inundações, com um total de 129 situações, das quais 68 em espaços privados, quedas de árvores (sete), quedas de estruturas (cinco) e quedas de revestimentos (duas), bem como quatro acidentes rodoviários.

Os dados da Proteção Civil de Lisboa têm ainda a indicação quanto à localização das ocorrências pelas 24 freguesias da cidade, com destaque para a de Avenidas Novas (23), Lumiar (16), Penha de França (13), Arroios (10) e Estrela (9).

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou esta terça-feira para a possibilidade de inundações em zonas urbanas e cheias nos próximos dias devido às previsões de chuva e vento forte, pedindo à população que adote medidas preventivas.

