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É possível deduzir 30% das despesas com material escolar, até ao limite global de 800 euros. Para estudantes que frequentem estabelecimentos de ensino localizados em territórios do interior ou nas Regiões Autónomas, a dedução sobe para 40%, com um limite global de 1.000 euros.

As despesas relacionadas com a frequência de estabelecimentos de ensino, incluindo materiais habitualmente utilizados em escolas e universidades, podem ser consideradas despesas de educação. Contudo, quando o material é comprado num estabelecimento cuja atividade principal não é a venda de artigos escolares, como um supermercado ou uma loja de tecnologia, a fatura pode ser automaticamente classificada no e-Fatura como despesa geral e familiar.

Nestes casos, é necessário confirmar a classificação no e-Fatura até ao final de fevereiro do ano seguinte àquele a que dizem respeito as despesas e alterá-la, se necessário.