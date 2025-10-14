Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Marques Mendes justificou a escolha sublinhando o perfil independente do autarca portuense, atualmente no final do seu mandato. “O doutor Rui Moreira é uma personalidade independente, sem partido. Desta maneira, vai contribuir decisivamente para que a minha candidatura seja ainda mais alargada, mais abrangente e mais agregadora", afirmou.
O candidato apoiado pelo PSD explicou ainda que optou por revelar o nome do mandatário após as eleições autárquicas de domingo, considerando que este era o momento adequado para o anúncio.
Com este convite, Rui Moreira — que sempre se apresentou como figura apartidária, embora com ligações ao espaço político de centro-direita — regressa à cena política nacional, agora associado a uma candidatura presidencial.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários