"Eu não sei se vai acontecer uma greve dos tarefeiros, espero que não. E faço um apelo a que não avance uma greve. Faço mesmo um apelo a que, em vez de uma greve, se sentem à mesa das negociações com o Governo e que o Governo abra um processo de negociações", afirmou Marques Mendes aos jornalistas no final da primeira sessão do ciclo das eleições presidenciais promovido pela SEDES Jovem (Associação para o Desenvolvimento Económico e Social).

"Nós precisamos de ter alguma estabilidade. Nós estamos com um clima muito crispado, precisamos de ter um clima de maior equilíbrio. Só vejo uma solução: diálogo e negociação. A solução não é a greve, a solução é uma negociação. Faço um apelo ao Governo e faço um apelo aos tarefeiros, é uma forma construtiva de tentar encontrar uma saída", acrescentou.

Para Marques Mendes, que têm o apoio do PSD, partido no Governo, a possível greve dos tarefeiros pode acrescentar "um problema muito mais sério" aos que já existem no Serviço Nacional de Saúde.

Um movimento que nasceu nas redes sociais e que esta semana revelou que um grupo de mais de mil médicos tarefeiros está a preparar uma paralisação das urgências para quando for publicado o diploma do Governo que regula o trabalho médico em prestação de serviços.

