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“O que eu sei é que no final estamos sempre unidos”, afirmou Rutte, em entrevista à jornalista Margaret Brennan, no programa "Face the Nation", da CBS.

Apesar de algumas reservas manifestadas por vários países europeus quanto ao envolvimento no conflito, o líder da NATO tem mantido uma posição de apoio às decisões do presidente norte-americano, Donald Trump.

Trump, por seu lado, criticou duramente os aliados europeus, acusando-os de falta de compromisso. Numa publicação na rede social Truth Social, o presidente norte-americano afirmou que, sem os Estados Unidos, a NATO seria “um tigre de papel”, lamentando que os parceiros não tenham participado no combate ao que descreveu como um Irão com ambições nucleares. Criticou ainda a relutância europeia em intervir na abertura do Estreito de Ormuz, responsabilizando essa inação pela subida dos preços do petróleo.

Trump chama "cobardes" aos aliados da NATO e critica inação no Estreito de Ormuz
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Sem criticar diretamente os líderes europeus, Mark Rutte procurou relativizar as divergências e defendeu a atuação de Trump. “Está a fazer isto para tornar o mundo mais seguro”, afirmou.

O antigo primeiro-ministro dos Países Baixos reconheceu, no entanto, que a resposta europeia tem sido mais lenta, justificando-a com o facto de os aliados não terem sido envolvidos no planeamento inicial das operações militares, numa tentativa de preservar o efeito surpresa dos ataques conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel.

“Compreendo a frustração do presidente, mas também é preciso entender que os países tiveram de se preparar sem conhecimento prévio”, explicou.

Ao justificar o apoio à atual campanha militar, Mark Rutte estabeleceu ainda um paralelo com os esforços internacionais para travar o programa nuclear da Coreia do Norte, defendendo que a ação contra o Irão segue uma lógica semelhante de contenção de ameaças globais.

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