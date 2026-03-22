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“O que eu sei é que no final estamos sempre unidos”, afirmou Rutte, em entrevista à jornalista Margaret Brennan, no programa "Face the Nation", da CBS.

Apesar de algumas reservas manifestadas por vários países europeus quanto ao envolvimento no conflito, o líder da NATO tem mantido uma posição de apoio às decisões do presidente norte-americano, Donald Trump.

Trump, por seu lado, criticou duramente os aliados europeus, acusando-os de falta de compromisso. Numa publicação na rede social Truth Social, o presidente norte-americano afirmou que, sem os Estados Unidos, a NATO seria “um tigre de papel”, lamentando que os parceiros não tenham participado no combate ao que descreveu como um Irão com ambições nucleares. Criticou ainda a relutância europeia em intervir na abertura do Estreito de Ormuz, responsabilizando essa inação pela subida dos preços do petróleo.

Sem criticar diretamente os líderes europeus, Mark Rutte procurou relativizar as divergências e defendeu a atuação de Trump. “Está a fazer isto para tornar o mundo mais seguro”, afirmou.

O antigo primeiro-ministro dos Países Baixos reconheceu, no entanto, que a resposta europeia tem sido mais lenta, justificando-a com o facto de os aliados não terem sido envolvidos no planeamento inicial das operações militares, numa tentativa de preservar o efeito surpresa dos ataques conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel.

“Compreendo a frustração do presidente, mas também é preciso entender que os países tiveram de se preparar sem conhecimento prévio”, explicou.

Ao justificar o apoio à atual campanha militar, Mark Rutte estabeleceu ainda um paralelo com os esforços internacionais para travar o programa nuclear da Coreia do Norte, defendendo que a ação contra o Irão segue uma lógica semelhante de contenção de ameaças globais.

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