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O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou que poderão ser anunciadas nos próximos dias mudanças no papel dos Estados Unidos dentro da Aliança Atlântica, num processo que descreveu como um “reequilíbrio” das responsabilidades entre Washington e os aliados europeus.

Em causa está a possível revisão do chamado NATO Force Model, o sistema que determina o conjunto de forças militares disponíveis para resposta a cenários de crise. Segundo informações avançadas pela Reuters, os Estados Unidos estarão a preparar uma redução das capacidades militares colocadas à disposição dos aliados europeus em caso de conflito de grande escala.

Apesar das preocupações levantadas por vários parceiros, Rutte afirmou não estar alarmado com estas alterações, sublinhando que se trata de um processo estruturado e previsível. O responsável da NATO defendeu ainda que este ajustamento é coerente com os compromissos europeus de aumento do investimento em defesa.

Paralelamente, a discussão sobre segurança europeia e o futuro da ordem internacional está também no centro do GLOBSEC Forum 2026, em Praga, onde mais de 2.000 responsáveis políticos, diplomatas e especialistas em política externa e segurança analisam os principais desafios globais. Entre os temas em debate estão a guerra na Ucrânia, os incidentes com drones nos Estados Bálticos, a segurança energética, a inteligência artificial e o futuro das relações transatlânticas.

O encontro conta com intervenções de várias figuras de relevo internacional, incluindo o presidente checo Petr Pavel, a vice-presidente da Comissão Europeia Henna Virkkunen e o antigo secretário-geral da NATO Anders Fogh Rasmussen. Portugal está representado no fórum pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Rangel, num momento em que a Europa discute o reforço da sua autonomia estratégica e o futuro da segurança coletiva.

No mesmo contexto, Rutte e o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson alertaram para o facto de o financiamento do apoio à Ucrânia não estar a ser distribuído de forma equilibrada entre os aliados. Segundo Rutte, apenas um grupo limitado de países, incluindo Suécia, Canadá, Alemanha, Países Baixos e Dinamarca, está a assumir a maior parte do esforço financeiro, enquanto vários outros contribuintes permanecem abaixo do nível esperado.

Kristersson sublinhou que a Suécia é atualmente o terceiro maior doador de apoio à Ucrânia, mas defendeu que seria desejável uma participação mais alargada entre os aliados. “Seria muito melhor se mais países competissem com a nossa dimensão de apoio”, afirmou, apelando a um compromisso mais consistente e duradouro.

O líder sueco reforçou ainda a necessidade de coerência entre discurso e ação política: “Gostaria muito que mais países que falam tão bem da Ucrânia também colocassem o dinheiro onde está a boca.”

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