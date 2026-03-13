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O longo percurso de Mário Centeno no Banco de Portugal chegou ao fim esta semana, com a assinatura do acordo que lhe permite passar à reforma. Depois de mais de duas décadas como quadro da instituição e de cinco anos como Governador, entre 2020 e 2025, Centeno deixa de desempenhar funções no banco central.

Segundo apurou o ECO, Mário Centeno já reunia todas as condições para aceder à reforma, mas a iniciativa de oficializar este estatuto partiu do próprio Banco de Portugal, que lhe terá apresentado a proposta. Questionado pelo jornal, Centeno não comentou a situação nem revelou o montante da pensão que passará a receber. O banco central também não prestou informações adicionais sobre este acordo.

O próximo passo de Mário Centeno será a integração no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), onde iniciará funções como docente. Temporariamente, ocupará o gabinete anteriormente atribuído a João Duque, que atualmente utiliza o espaço da presidência da escola. Este período de transição permitirá ao ex-governador consolidar o seu papel na formação de futuros economistas.

Ainda assim, o futuro imediato de Centeno passará pelos Estados Unidos. O ECO apurou que o economista irá passar três semanas na Universidade de Miami como professor convidado, um compromisso académico previamente planeado antes da formalização da sua reforma. Após este período, regressará ao ISEG.

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