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Mário Caldeira sucede a João Duque e assume a presidência do ISEG. O novo ciclo de governação vai arrancar com a tomada de posse da nova equipa dirigente.

A cerimónia está agendada para o próximo dia 17 de julho, às 15h30, na Reitoria da Universidade de Lisboa, e será presidida pelo reitor da Universidade de Lisboa, Luís Ferreira.

Na mesma sessão serão também empossados os vice-presidentes do ISEG, assim como os presidentes dos Conselhos Científico e Pedagógico, assinalando o início de um novo mandato nos órgãos de governo da escola.

Em comunicado, o ISEG convida toda a comunidade académica a participar na cerimónia, que considera um momento de especial relevância para o futuro da instituição.

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