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De acordo com um comunicado da Marinha Portuguesa, o alerta foi dado pelas 18h05 locais de sexta-feira (19h05 em Lisboa), indicando que a passageira apresentava um quadro clínico grave, com suspeita de lesão na traqueia após uma queda a bordo, encontrando-se sob ventilação mecânica.

Perante a gravidade da situação, e em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Marítimos (CODU-MAR), o navio foi orientado a dirigir-se ao porto de Ponta Delgada, onde atracou cerca das 03h00 locais, permitindo o desembarque seguro da paciente.

A mulher foi posteriormente transportada para uma unidade hospitalar em Ponta Delgada.

O resgate foi coordenado pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), numa operação que envolveu também o CODU-MAR, a Força Aérea Portuguesa (através do RCC Lajes), a Capitania do Porto de Ponta Delgada e o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.