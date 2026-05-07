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Segundo o The Guardian, o acompanhamento ocorreu no mês passado e insere-se num contexto de crescente tensão marítima entre o Reino Unido e a Rússia, após ameaças britânicas de apreensão de petroleiros associados à chamada “frota sombra” utilizada para contornar sanções económicas.

A fragata russa Admiral Grigorovich foi seguida diariamente enquanto navegava do Atlântico para o mar do Norte. Durante o mês de abril, o navio terá escoltado seis embarcações ligadas à Rússia, incluindo pelo menos três sujeitos a sanções económicas que atravessaram para leste o estreito de Dover. Ao longo destas operações, foi permanentemente vigiado por quatro navios britânicos e helicópteros da Marinha Real.

A fragata terá conseguido manter a sua presença na proximidade das ilhas britânicas graças ao reabastecimento junto do parque eólico de Galloper, ao largo da costa de Suffolk. Fontes de observação naval acreditam que o navio permanece atualmente no mar do Norte.

O jornal britânico refere ainda que uma segunda fragata, a Admiral Kasatonov, atravessou o Canal da Mancha no final de abril, escoltando dois navios mercantes alegadamente com destino a Tartus, na Síria. Um desses navios, o Sparta, está associado ao transporte de armas. Essa movimentação foi acompanhada pelo navio auxiliar britânico RFA Tideforce, no âmbito de um esforço mais amplo das forças navais do Reino Unido, num momento em que os recursos marítimos se encontram sob pressão.

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