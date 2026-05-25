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Tal ação deixou essas embarcações da flotilha Global Sumud sem qualquer controlo, o que pode representar um risco para outros navios, segundo a rádio do Exército israelita. Os militares israelitas assinalaram em cartas náuticas a localização dos navios, para facilitar a navegação, mas tempestades fizeram com que se deslocassem à deriva, sem âncora, em mar aberto.

Em operações humanitárias anteriores, a Marinha israelita rebocou estes navios para portos em Israel, mas, desta vez, foram deixados no mar alto. Um porta-voz militar explicou ao diário The Times of Israel que “não existe qualquer obrigação legal de rebocar os navios para Israel“. “Os navios foram sinalizados como perigos para a navegação, mas a tempestade e as condições operacionais restritivas tornaram impossível rebocá-los até à costa”, argumentou.

A flotilha era composta por cerca de 50 embarcações, com perto de 430 ativistas a bordo, incluindo dois médicos portugueses, que foram capturados pelas forças israelitas em águas internacionais entre segunda e terça-feira da semana passada. Os ativistas foram levados para Israel, de onde foram expulsos na quinta-feira.

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