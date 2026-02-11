Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a Marinha e a AMN informaram que têm neste momento empenhados “cerca de 549 militares, militarizados e elementos da Polícia Marítima, 69 viaturas, 56 embarcações, quatro geradores e 17 drones, a que acresce um helicóptero em prontidão”.

De acordo com as duas instituições, o dispositivo vai continuar empenhado em prestar apoio à população afetada pelo agravamento das condições meteorológicas e pelas cheias que atingem diversas regiões do país, devido à passagem de depressões em Portugal continental.

Neste âmbito, mantêm-se os meios “para resgate em prontidão imediata junto às zonas de maior risco”, inclusive a Marinha continua com 47 botes prontos e posicionados para apoio imediato à população nas zonas ribeirinhas com risco de cheias, nomeadamente quatro botes para atuar no rio Lis, em Leiria; 16 para o rio Mondego, posicionados em Montemor-o-Velho, Coimbra e Soure; oito para o rio Tejo, colocados em Tancos; 10 para o rio Sorraia, concretamente em Coruche e em Benavente; oito para o rio Sado, em Alcácer do Sal; e um para o rio Arade, em Portimão.

Além destes 47 botes, “este dispositivo vai ser hoje reforçado em Montemor-o-Velho, com duas Lanchas Anfíbias de Reabastecimento e Carga (LARC)”.

Numa nota, o gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) indicou que durante o dia de hoje, até às 18h00, estiveram empenhados 3.249 militares, 389 viaturas, 22 máquinas de engenharia, 67 embarcações e duas lanchas anfíbias de reabastecimento.

Entre as ações de apoio às populações afetadas estiveram o reforço na vigilância de diques em risco de rutura, a relocalização de pessoas e bens através de meios anfíbios ou o reforço da capacidade de fornecimento de energia elétrica com recurso a geradores.

As Forças Armadas realizaram também ações de reforço da capacidade de remoção de escombros e desobstrução de vias e ações de proximidade, pode ler-se no comunicado.

