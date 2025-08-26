Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo um comunicado da organização da delegação portuguesa na iniciativa, a partida está prevista para esta semana e a jornada pelo mar Mediterrâneo deverá durar cerca de duas semanas, com a chegada a Gaza prevista para meados de setembro, com ajuda humanitária.

"Reconhecendo a crise humanitária em curso na Faixa de Gaza - não só devido aos sucessivos ataques contra o povo palestiniano, mas também à obstrução no acesso à ajuda humanitária - os participantes da Flotilha pela Liberdade assumem o compromisso de tentar fazer chegar mais auxílio à região. Mas transportam também uma mensagem: o genocídio deve acabar, o cerco marítimo a Gaza deve terminar e deve ser aberto um corredor marítimo para ajuda humanitária", refere-se na nota citada pela agência Lusa.

A organização sublinha que os navios que participam na missão têm o direito à liberdade de navegação e à passagem humanitária, ao abrigo do direito internacional, estando os participantes protegidos pela Convenção de Genebra.

Atendendo ao "historial de intervenções anteriores das forças israelitas contra este tipo de ações humanitárias, a delegação portuguesa deu conhecimento desta missão ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português".

"O cerco marítimo a Gaza é ilegal. A entrega de ajuda humanitária é um imperativo moral", afirmam.

Recorde-se que a ativista sueca Greta Thunberg integrou a Flotilha da Liberdade intercetada em 8 de junho pelo exército israelita quando tentava levar ajuda humanitária a Gaza.

Dos 12 ativistas que viajavam a bordo do Madleen, um navio da Frota da Liberdade que pretendia quebrar o bloqueio israelita sobre Gaza e entregar uma quantidade simbólica de ajuda humanitária a esta região, quatro (entre eles Thunberg) aceitaram ser deportados após a interceção do navio pelo exército israelita.

Os restantes ativistas recusaram-se a assinar a deportação voluntária e foram detidos e levados a tribunal para ratificar ordens de expulsão, uma vez que, ao abrigo da lei israelita, quando uma pessoa recebe ordens de deportação, é detida durante 72 horas ou mais antes de ser expulsa do país.