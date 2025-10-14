Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Substituída por Andreia Galvão no Parlamento, Mortágua regressa ao parlamento na próxima semana. A líder do BE também esteve ausente da campanha eleitoral para as autárquicas durante a primeira semana, tendo sido substituída por dirigentes como Marisa Matias, Fabian Figueiredo ou a irmã Joana Mortágua.

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, vai voltar a assumir o mandato como deputada única na Assembleia da República no dia 23 deste mês, disse à Lusa fonte oficial do gabinete parlamentar.

De acordo com a mesma fonte, Mariana Mortágua apenas pode regressar ao parlamento a partir do próximo dia 23 por ter invocado a categoria do Estatuto dos Deputados relacionada com “motivos ponderosos de natureza familiar, pessoal, profissional ou académica”, que estabelece que esta substituição “não pode ocorrer por período inferior a 30 dias”.