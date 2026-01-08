Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Maria Luís Gameiro, navegada por Rosa Romero no MINI JCW T1+ da X-Raid, chegou ao fim da Etapa 5 da 48.ª edição do Rally Dakar, a primeira etapa maratona desta prova, com um ganho de posições na classificação geral, sendo que a piloto portuguesa encontra-se agora entre o Top40, mais propriamente na 37.ª posição.

Para além da "felicidade por ter chegado hoje ao bivouac", Gameiro destacou a reação da equipa: "como cereja no topo do bolo, ao cabo de duas etapas sem um problema mecânico, tinha a equipa de assistência à minha espera, de sorriso nos lábios, a bater palmas quando chegámos. Todos estavam super contentes e orgulhosos do trabalho feito na preparação destas duas etapas sem assistência. Eles também merecem o crédito de as coisas estarem a correr como estão", afirmou a piloto portuguesa em comunicado.

"Podíamos estar a andar bastante mais à vontade, muito menos stressadas, se não fosse aquele incidente com o camião que nos fez largar estes dias sempre muito atrás, sempre no pó, com os troços já muito danificados. Mas esta etapa maratona correu na perfeição. Ontem, para além de, por cautela, termos trocado uma roda por precaução, só tivemos de encher o depósito de água do lava-vidros. Foram as únicas coisas que tivemos de fazer naquela assistência. Isso deu-nos também a possibilidade de descansar um bocadinho mais depois de uma etapa muito dura e longa", explicou.

"Sabemos que, em termos de resultado, podíamos estar a fazer melhor, mas ainda há muito Dakar pela frente. Estou cada vez mais focada em fazer tudo o que me permita chegar ao final. Sei que chegar ao final será seguramente uma vitória para nós e, paralelamente, trará também um bom lugar, porque a prova está a ser duríssima. Confesso que já estou um bocadinho desejosa que chegue a etapa de descanso para me recuperar fisicamente. Tem sido, de facto, muito duro, mas, ao mesmo tempo, muito compensador", revelou Gameiro.

Sexta-feira tem a Etapa 6, que será o dia mais longo da prova em termos de quilometragem total, com cerca de 920 quilómetros de percurso, dos quais aproximadamente 331 serão cronometrados.

