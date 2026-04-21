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A deslocação insere-se numa intensa agenda diplomática europeia da dirigente venezuelana, centrada no reforço de contactos políticos após a crescente projeção internacional do seu papel na oposição ao regime de Nicolás Maduro.

Nas últimas semanas, Machado tem participado em encontros políticos e institucionais em vários países europeus, com especial destaque para Espanha, onde reuniu com várias figuras da direita e do poder local e regional, incluindo o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, e o presidente da Câmara de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. A dirigente recusou, no entanto, um encontro com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, alegando divergências políticas.

A visita a Portugal ocorre também num momento em que a questão venezuelana continua a marcar a agenda diplomática europeia, com contactos em curso entre instituições da União Europeia e autoridades de Caracas.

Em paralelo, a líder oposicionista tem procurado consolidar apoios internacionais após a atribuição do Nobel da Paz, distinção que a colocou no centro do debate político global sobre a situação na Venezuela.

A reunião com o chefe do Governo português deverá abordar a situação política no país sul-americano e possíveis formas de cooperação e apoio no plano diplomático.

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