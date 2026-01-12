Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num encontro privado com o Papa Leão XIV, María Corina Machado afirmou que pediu ao pontífice que interceda junto às autoridades venezuelanas e à comunidade internacional para que sejam garantidas a liberdade e a justiça para os detidos por motivos políticos, muitos dos quais permanecem presos após anos de repressão sob o regime de Nicolás Maduro, revela o Vatican News.

O encontro no Vaticano foi divulgado pelas redes sociais da líder da oposição e surge no contexto de mudanças políticas profundas na Venezuela após a captura do ex-presidente Nicolás Maduro por forças norte-americanas no início de janeiro.

Segundo comunicados oficiais e organizações de direitos humanos, o governo interino venezuelano liderado por Delcy Rodríguez tem anunciado a libertação progressiva de presos políticos, incluindo os casos dos cidadãos italianos Alberto Trentini e Mario Burlò, detidos desde 2024 e agora libertados.

María Corina Machado destacou a importância de juntar pressão internacional, apoio da Igreja e mobilização interna na procura por uma transição democrática que respeite a vontade popular e os direitos humanos. A líder também se reuniu com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano e antigo núncio (representante diplomático do Vaticano) na Venezuela.

A vencedora do Nobel da paz viaja agora para Washington, onde está prevista uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na próxima quinta-feira na Casa Branca.