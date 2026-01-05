Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações divulgadas nas redes sociais, Maria Corína Machado considerou que a atuação dos Estados Unidos representa um passo decisivo para o futuro político do país. “A Venezuela será o principal aliado dos Estados Unidos em matéria de segurança, energia, democracia e direitos humanos”, sublinhou.

Numa publicação na rede social X, a líder da oposição destacou ainda a mobilização da diáspora venezuelana em várias partes do mundo. Segundo María Corina Machado, “o povo corajoso da Venezuela saiu às ruas em 30 países e 130 cidades para celebrar um passo enorme que marca a inevitabilidade e a iminência da transição na Venezuela”.

A dirigente oposicionista manifestou-se confiante quanto ao desfecho do processo político em curso. “A liberdade da Venezuela está próxima e, em breve, vamos celebrar na nossa terra. Vamos gritar, rezar e abraçar-nos em família, porque os nossos filhos voltarão para casa”, afirmou.

