Numa entrevista à Fox News, María Corina Machado, agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelas "ações valentes" que levaram à captura do líder venezuelano, Nicolás Maduro. São "um enorme passo para a humanidade, para a liberdade e para a dignidade humana", revelou a líder da oposição que, em outubro, dedicou a Trump o Prémio Nobel da Paz que lhe foi atribuído.

Durante a entrevista, Machado salientou aiinda que regressará em breve à Venezuela para continuar a sua atividade política, afirmando estar determinada a enfrentar os desafios internos e lutar pelos direitos democráticos do país.

A política venezuelana destacou ainda a importância do apoio internacional e da solidariedade de líderes estrangeiros, sublinhando que estas iniciativas são cruciais para manter a atenção sobre a situação política e social que o país enfrenta atualmente.

O regresso de María Corina Machado à Venezuela acontece num momento em que a oposição tenta reorganizar-se e fortalecer a sua presença política face ao governo de Maduro.

