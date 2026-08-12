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Segundo o Jornal de Notícias, Marcelo apresentou sinais de indisposição quando se encontrava no Restaurante Recanto, onde era presença habitual. O antigo chefe de Estado foi transportado pelo INEM para uma unidade hospitalar.

O CM Jornal adiante que o antigo chefe de Estado nunca perdeu os sentidos e terá sofrido uma lipotimia, que normalmente se confunde com um desmaio, mas não chegou a perder a consciência. Foi ativado o protocolo VIP para entrar na Urgência sem passar pela triagem.

O JN também revelou, através de fonte próxima do ex-presidente da República, que Marcelo foi "submetido a vários exames" e "aguarda que os médicos lhe comuniquem os resultados desses procedimentos e lhe deem alta. Muito provavelmente, não terá de passar a noite internado". Marcelo tem passado as últimas horas "bem-disposto e sorridente", acrescenta a fonte.

Apesar disto, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu que o antigo presidente da República está "muito bem disposto e restabelecido". Numa publicação no X, o chefe do Governo revelou já ter falado ao telefone com o antigo presidente da República, garantido a situação comprova, "uma vez mais, a qualidade do Serviço Nacional de Saúde e a competência dos profissionais".

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