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Marcelo Rebelo de Sousa regressou à esfera pública esta segunda-feira com um novo site oficial e com o anúncio de uma agenda no domínio da educação. O antigo chefe de Estado, que entregou o cargo a António José Seguro no mês passado, dá o primeiro passo concreto na direção que prometeu seguir ao longo de dois mandatos: percorrer as escolas do país e dialogar com os alunos do ensino básico e secundário. O palco de arranque é Águeda, no distrito de Aveiro.

A iniciativa tem nome, "Ciclo de Aulas–Debate", e um tema central que serve de fio condutor a todas as sessões: "Educação, vocação, futuro". Na terça-feira, em Águeda, estão agendadas duas sessões. A primeira realiza-se às 11h00 na Escola Secundária Adolfo Portela e a segunda às 14h30 na Escola Marques de Castilho. O formato prevê uma interação direta entre Marcelo e os alunos, num registo próximo do que o próprio sempre privilegiou na comunicação pública: informal, mas denso em conteúdo.

A novidade institucional acompanha o arranque das atividades: o gabinete do ex-Presidente lançou esta segunda-feira o site "Gabinete Marcelo Rebelo de Sousa", que passa a centralizar toda a informação sobre a agenda e intervenções públicas. A plataforma funciona como ponto de referência para acompanhar o ciclo de iniciativas que Marcelo tem em preparação para os próximos meses.

Na próxima semana está anunciada uma segunda vertente: o "Ciclo Bibliotecas", sob o lema "Ler está na moda?". Neste formato, são os próprios alunos a colocar as questões, e Marcelo a responder, em conversas realizadas em bibliotecas escolares. A dinâmica inverte o papel tradicional do convidado ilustre, em vez de palestrar, o antigo Presidente coloca-se em posição de ser interrogado pelos mais novos.

A transição para esta nova fase da vida pública de Marcelo foi marcada por uma contenção deliberada. No dia da posse de Seguro, a 9 de Março, recusou prestar declarações aos jornalistas e disse ter entrado no "deserto eterno" que prometera. Poucos dias depois, fez a primeira aparição cultural na Festa do Livro de Celorico de Basto — uma iniciativa que ajudou a fundar — onde participou numa tertúlia sobre o papel da literatura no momento actual, ao lado dos escritores David Machado e Hugo Gonçalves.

Mesmo nesse contexto, manteve a palavra dada. Confrontado com perguntas sobre política, limitou-se a sorrir e a reiterar o compromisso. "Será um deserto eterno para os meus amigos jornalistas", reconheceu.