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Segundo uma nota do seu gabinete, enviada à agência Lusa, Marcelo Rebelo de Sousa “inicia, hoje à noite, uma das vertentes da sua intervenção cultural, na Festa do Livro de Celorico de Basto, que prosseguirá amanhã [domingo]”, refere-se na nota.

“Trata-se de uma iniciativa que ajudou a fundar, no início do século, e onde levou como convidados, entre muitos outros, Mário Soares, Lídia Jorge, Alice Vieira, João Tordo, Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada e Rita Ferro”.

Hoje à noite, Marcelo “participa na Tertúlia com o tema ‘Qual o papel da literatura no momento atual?’ e, no domingo à tarde, “estará à conversa com os escritores David Machado e Hugo Gonçalves”.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou o Palácio de Belém no dia 9 deste mês, dando lugar a António José Seguro. Antes de deixar o cargo, Marcelo sinalizou o fim da sua vida política.

No dia da posse do seu sucessor, o ex-Presidente agradeceu aos jornalistas e recusou prestar declarações, afirmando ter entrado no prometido “deserto eterno”.

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