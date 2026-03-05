Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado publicado no site da Presidência, Marcelo recordou a obra de estreia do escritor, Memória de Elefante (1979), como "um dos livros mais significativos da cultura portuguesa em liberdade". Segundo o chefe de Estado, o estilo desta e das obras seguintes ,denso mas coloquial, memorialístico, provocador, poético e político, marcou "um novo tom no romance português", tendo obtido sucesso crítico e editorial na década de 1980, com repercussão inédita no estrangeiro.

O Presidente sublinha ainda que Lobo Antunes escreveu "toda a sua obra de romancista, mas também de cronista, num registo de ternura contundente, com a mágoa e o fracasso das vidas comuns postos lado a lado com as tragédias políticas, o excesso e a empatia". Marcelo assinala a herança literária do autor, destacando influências de Céline, Faulkner e José Cardoso Pires, e refere que a bibliografia do escritor é "vasta, visceral, sofisticada em termos narrativos, atenta ao quotidiano, e muito tributária de experiências como a guerra e a prática clínica da psiquiatria".

"Ninguém terá sido mais imitado pelas gerações seguintes do que Lobo Antunes; poucos foram tão lidos, traduzidos, premiados e estudados. Isto sem nunca procurar qualquer unanimidade, sendo conhecido pelas opiniões fortes, que a prática da crónica converteu de certo modo em compreensão da melancolia e da fúria de viver", acrescenta Marcelo, que recorda ter atribuído ao autor, em 2022, a Grã-Cruz da Ordem de Camões.

Agora, como forma de homenagem póstuma, o Presidente anunciou que irá depositar junto de António Lobo Antunes o Grande-Colar da mesma Ordem, a mais alta distinção cultural do Estado português, que premia contributos excecionais para a literatura e o diálogo entre culturas.

Marcelo concluiu dirigindo-se à família do escritor. "A sua mulher, filhas e demais familiares, manifesto o meu pesar e a grata homenagem de todos os que viveram com os livros e através dos livros de António Lobo Antunes", disse.

