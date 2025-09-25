Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou na quarta-feira que a 80.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas “correu bem para Portugal”, destacando o progresso da candidatura portuguesa a um lugar não permanente no Conselho de Segurança em 2027-2028.

Em declarações aos jornalistas na sede da ONU, antes de regressar a Lisboa, e acompanhado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a Assembleia Geral alcançou todos os objetivos previamente definidos por Portugal.

O chefe de Estado sublinhou que os encontros bilaterais realizados ao longo da semana foram particularmente importantes para promover a candidatura portuguesa e assegurar compromissos de apoio de outros países.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, no Observador, os resultados dessas reuniões bilaterais foram “genericamente, francamente bons”, refletindo a existência de “muitos compromissos” em favor de Portugal. A candidatura nacional concorre com a Alemanha e a Áustria para um dos lugares não permanentes no Conselho de Segurança da ONU para o período 2027-2028, a eleger em 2026.

O Presidente realçou ainda que a participação portuguesa na Assembleia Geral permitiu reforçar a presença diplomática do país em Nova Iorque e consolidar relações estratégicas, numa altura em que Portugal procura expandir o seu papel nas decisões internacionais, especialmente no âmbito da segurança global.

