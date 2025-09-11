O Presidente da República anunciou esta quinta-feira a promulgação de um diploma do Governo para abrir um concurso extraordinário para a colocação de 1800 professores em zonas carenciadas, considerando-o “muito urgente” para o início do ano letivo.

Em declarações aos jornalistas à chegada a Berlim, onde se encontra para uma visita oficial, Marcelo Rebelo de Sousa disse ter recebido o diploma em questão esta quarta-feira e, por considerá-lo “muito urgente” para o início do ano letivo, vai promulgá-lo esta tarde.

“Vou assiná-lo aqui para poder entrar em vigor [com efeitos retroativos], produzindo efeitos a partir de 1 de setembro deste ano”, frisou Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado se ficou tranquilizado com as declarações do ministro da Educação, que disse esta quinta-feira que em pelo menos 98% das escolas os alunos terão aulas a todas as disciplinas, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: “Vamos ver”.

“Vamos ver como é que é a reação ao concurso extraordinário. Mas esperemos que a reação seja boa, que seja possível atingir os objetivos que é haver o maior número de alunos a iniciarem o ano letivo na ocasião que deve ser”, referiu.