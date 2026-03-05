Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O último Conselho de Ministros da chamada era Marcelo decorre na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, com início marcado para as 10h30. Da agenda constam temas como a língua portuguesa e a lusofonia, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e a situação geopolítica internacional, num contexto marcado por elevada instabilidade global.

No final da reunião, está prevista uma sessão de cumprimentos entre o Presidente da República e os membros do Governo, ministros e secretários de Estado, assinalando simbolicamente o fim do seu segundo mandato presidencial.

Seguir-se-á um almoço a dois entre Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, num momento de caráter institucional e de despedida.

Marcelo Rebelo de Sousa cessará formalmente funções na segunda-feira, após dez anos à frente da Presidência da República, encerrando um ciclo político marcado por forte proximidade institucional, múltiplas crises nacionais e internacionais e uma presença constante no espaço público.

