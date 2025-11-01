Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O evento marca a abertura oficial de uma das mais ambiciosas obras culturais do país, erguida ao longo de duas décadas nos arredores da capital egípcia, junto às pirâmides de Gizé.

Este novo elemento cultural é o maior museu arqueológico do mundo dedicado a uma civilização e foi inaugurado num dia declarado feriado nacional. O espaço é dedicado às 30 dinastias faraónicas e a sete mil anos de história do Egito, reunindo 50 mil peças em exposição, entre as quais se destacam a estátua de Ramsés II e objetos do tesouro de Tutankhamon.

Na cerimónia participam dezenas de líderes e dignitários internacionais, entre eles os reis de Espanha e da Bélgica, os presidentes da Alemanha, Croácia, Sérvia, Colômbia e Palestina e os primeiros-ministros da Hungria, Grécia e Países Baixos.

Também estão presentes os presidentes do Sudão e da República Democrática do Congo, o príncipe do Mónaco, o grão-duque do Luxemburgo e as rainhas da Jordânia e da Dinamarca.

Embora inaugurado este sábado, o Grande Museu Egípcio só abrirá as portas ao público na próxima segunda-feira. O projeto, avaliado em cerca de mil milhões de dólares, enfrentou vários adiamentos ao longo dos anos, tendo tido uma abertura parcial em fases anteriores.

As autoridades egípcias esperam que o novo espaço dê um forte impulso ao turismo, um setor essencial para a economia do país.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa tem uma longa relação com este país durante a sua presidência. Em novembro de 2016, no primeiro ano de mandato, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o Abdel Fattah al-Sisi, em Portugal, em visita de Estado.

O chefe de Estado português realizou depois uma visita de Estado ao Egito, a convite de al-Sisi, em abril de 2018. Nessa ocasião, antes do regresso a Portugal, visitou as Pirâmides de Gizé, o antigo Museu Egípcio, no centro do Cairo, e as obras de construção do Grande Museu Egípcio.

