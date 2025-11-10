Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Presidente em funções nunca lhe aconteceu ter relações minadas com ninguém", afirma Marcelo à questão sobre a relação com o candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo. Acrescentando que é a "maneira de ser" e que "cultiva relações com toda a gente" independentemente da questão política ou religiosa.

A notícia da Lusa, publicada no domingo, citava o livro Gouveia e Melo — "As Razões", escrito pela jornalista Valentina Marcelino, e referia que o almirante teria decidido candidatar-se após ler um artigo do Expresso sobre uma alegada tentativa de Marcelo Rebelo de Sousa para o “travar” através da recondução como chefe do Estado-Maior da Armada.

“Foi esse artigo que me fez definir o rumo. Porque quando o li, fiquei mesmo danado”, cita a Lusa a partir do livro, que chega às livrarias na próxima quinta-feira e será apresentado a 24 de novembro.

Questionado no domingo, em Vila Viçosa, sobre o tema, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a comentar. “Tenho como princípio, desde que fui candidato presidencial, não comentar os presidentes anteriores. Depois, como presidente, não comentei os presidentes que me antecederam”, afirmou.

Hoje, em comunicado enviado às redações e citado pela RTP, a candidatura garante que “é falsa” a notícia divulgada no domingo pela Agência Lusa, intitulada “Presidenciais: Gouveia e Melo revela que foi tentativa de Marcelo para o travar que o levou a candidatar-se”.