À saída do velório do bombeiro que morreu, garante que “respeitou as regras” e que não faltará a funerais de bombeiros ou vítimas.

“Aos funerais de bombeiros ou vítimas nunca faltei e nunca faltarei, enquanto for Presidente e depois de deixar de ser Presidente”, assegurou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa conta que conhecia o bombeiro que morreu, que chegou a estar com ele e que tiraram uma fotografia em grupo e apenas os dois. Era, lembra, “excecional como bombeiro e como funcionário ao serviço da comunidade e associação”.

“Merecem tudo”, referiu o Presidente da República à saída do velório.