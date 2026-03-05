Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As declarações foram feitas numa conversa informal com jornalistas na residência oficial de São Bento, em Lisboa, após uma reunião do Conselho de Ministros.

Marcelo Rebelo de Sousa recuperou a expressão que já utilizara para caracterizar os mais de oito anos de convivência com o antigo primeiro-ministro António Costa, “éramos felizes e não sabíamos”, para descrever agora a relação com o atual chefe do Governo. “Aqui, eu definiria: fomos felizes e sabíamos”, afirmou.

Segundo o Presidente da República, tratou-se de um período “muito intenso”, mas com uma “cooperação institucional permanente, sem problemas”, durante o qual houve concordância nas principais orientações políticas, tanto a nível interno como externo.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou ainda um comentário sobre o estilo político de Luís Montenegro, descrevendo-o como um líder “muito rápido” e “intuitivo”, que procura antecipar o tempo político, alternando por vezes entre a gestão da expectativa mediática e o recurso ao efeito surpresa.

