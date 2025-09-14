Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Presidente da República prepara-se para marcar a data das eleições Presidenciais para 18 de janeiro de 2026, de acordo com a SIC.

"A probabilidade de uma segunda volta nestas eleições terá pesado na decisão de Marcelo Rebelo de Sousa que tem até meados da novembro para marcar a data das Presidenciais", lê-se no artigo.

Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, António José Seguro, António Filipe, Catarina Martins e João Cotrim de Figueiredo são, para já, os candidatos a Belém.

