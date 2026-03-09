Marcelo Rebelo de Sousa já deixou o Palácio de Belém e dirige-se para a Assembleia da República, onde António José Seguro tomará posse como presidente da República.

Os jornalistas no Palácio de Belém tentaram obter declarações de Marcelo, que apenas disse que estava num ato oficial e que não queria falar. O 24notícias está a acompanhar as cerimónias no local.

À varanda do palácio, os funcionários despediram-se de Marcelo Rebelo de Sousa.

A banda da Guarda Nacional Republicana (GNR) tocou o Hino Nacional.

