"Tem o pleno apoio do Presidente da República, que tem sido a posição portuguesa, que é defender a moderação para que essa fórmula [de dois Estados, de Israel e da Palestina] seja possível, e afastar-se dos radicalismos que se opunham a que a fórmula fosse possível", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em Nova Iorque, onde chegou para participar na 80.ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

O chefe de Estado referiu que o Governo, que remeteu para domingo a declaração formal de reconhecimento da Palestina, "é órgão competente para formalmente tomar a decisão", mas conduziu este processo "em permanente ligação com o Presidente da República, e certamente tomando em consideração as recomendações da Assembleia da República". Pela sua parte, disse que "acompanhou o processo todo, que concordou com o andamento do processo, quer do ponto de vista de Portugal, quer de um conjunto de países com a liderança da França e da Arábia Saudita, que tiveram um papel importante nesse processo, aliás, muito enquadrado pelas Nações Unidas ou no quadro também de reuniões aqui".