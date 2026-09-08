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Há vinhos que procuram repetir-se. Outros querem precisamente o contrário, concretamente que cada colheita tenha a sua própria voz. Na margem esquerda do Guadiana, dois enólogos decidiram retirar os próprios nomes da equação e criar um projeto onde a terra, as castas e o ano assumem o protagonismo.

Chama-se Maquete e nasce de uma ideia pouco comum num setor onde a assinatura do produtor e do enólogo pode ser parte essencial da identidade de um vinho. Aqui, o anonimato é deliberado. "A ideia é demonstrar que o vinho não necessita de um nome associado", explicou Nuno Duarte ao 24notícias, numa opção que pretende recuperar uma forma de fazer vinho próxima da que existia antes de a tecnologia permitir controlar praticamente todas as etapas do processo.

O projeto entrou já na quinta vindima e produz cerca de 2000 garrafas por ano. A escala é pequena, mas não resulta apenas da capacidade disponível. É também uma escolha para crescer devagar, reinvestindo no próprio projeto e mantendo as mesmas vinhas como ponto de partida.

"Cada talha é uma talha. O princípio é simples: em vez de obrigar cada colheita a encaixar num modelo pré-definido, são as características do ano que orientam as decisões tomadas durante o processo" Nuno Duarte, enólogo

A Produções Anónimas procura um Alentejo que os dois enólogos consideram estar a desaparecer. As vinhas são de sequeiro e conduzidas em vaso, duas características que ganham particular importância numa região onde o calor e a escassez de água colocam pressão crescente sobre a viticultura.

"As vinhas de sequeiro são cada vez mais raras", afirma Nuno Duarte. A resposta passa, para os responsáveis pelo projeto, "por confiar mais na adaptação natural das plantas e nas castas que foram selecionadas ao longo de gerações para aquele território".

Moreto, Rabo de Ovelha e Diagalves fazem parte dessa recuperação. São castas com expressão reduzida na viticultura atual, mas que os enólogos entendem como parte de um património que não deve ser substituído simplesmente por seguir tendências.

"Os antigos estudaram o melhor encepamento para o Alentejo", defende Duarte, que prefere preservar esse conhecimento a aderir às "modas das castas internacionais" ou a variedades mais produtivas, mas desligadas da identidade local.

maquete créditos: DR

A aposta ganha outra dimensão perante os episódios de calor extremo. Segundo o enólogo, as vinhas conduzidas em vaso revelam uma capacidade de resistência que nem sempre é evidente em sistemas mais dependentes da intervenção humana.

"Em anos de verões quentes, as vinhas de regadio normalmente têm mais escaldão" do que estas vinhas em vaso, afirma. A observação é, para os responsáveis pelo projeto, um exemplo da forma como a planta consegue adaptar-se quando não é excessivamente condicionada.

Na adega, o controlo dá lugar à intuição

É dentro da adega que esta filosofia se torna mais evidente. Os vinhos são produzidos em talhas com mais de 150 anos, sem controlo de temperatura, e podem permanecer durante vários meses em contacto com as massas.

A abordagem recupera práticas tradicionais, mas não significa deixar o vinho completamente entregue ao acaso. O enólogo continua presente, embora com uma função diferente da que assumiria num processo mais interventivo.

"Os antigos estudaram o melhor encepamento para o Alentejo"

"O papel do enólogo é garantir que tudo corre bem naturalmente", explica Nuno Duarte. Isso passa por mexer as talhas durante a fermentação, atestar durante a fermentação malolática, provar os vinhos ao longo do ano e decidir quando é necessário intervir.

A trasfega é reduzida porque também faz parte do estilo procurado. Depois disso, resta sobretudo acompanhar e interpretar. "Vamos agindo conforme a nossa intuição", resume o enólogo.

A filosofia implica aceitar riscos. Uma fermentação espontânea, sem controlo de temperatura, e uma intervenção mínima podem produzir resultados menos previsíveis. Para o projeto, porém, essa imprevisibilidade não é necessariamente um defeito.

É precisamente ela que permite que o ano deixe uma marca mais evidente no vinho.

maquete créditos: DR

Cada colheita conta uma história diferente

Num setor habituado a procurar consistência, a Produções Anónimas escolhe assumir a diferença entre colheitas como parte da identidade dos seus vinhos.

"O que nós ganhamos com isso é ter o ano como componente de diferenciação", explica Nuno Duarte. A comparação entre diferentes anos permite perceber como as condições de cada colheita interferiram no resultado, em vez de tentar apagar essas diferenças para reproduzir sempre o mesmo perfil.

A própria utilização das talhas contribui para essa variabilidade. Geralmente, a mesma talha é destinada a determinada casta, criando uma relação particular entre o recipiente e o vinho.

"Cada talha é uma talha. O princípio é simples: em vez de obrigar cada colheita a encaixar num modelo pré-definido, são as características do ano que orientam as decisões tomadas durante o processo", afirma.

É também aqui que o projeto funciona como uma espécie de laboratório para os próprios enólogos. Algumas das opções tomadas na Maquete dificilmente seriam assumidas nas empresas onde trabalham profissionalmente.

"É mais fácil arriscar em projetos do género do que nas nossas empresas, onde o erro não pode acontecer", admite Nuno Duarte.

A experiência, contudo, acaba por mostrar que algumas dessas escolhas podem funcionar. O que começa como risco num projeto paralelo pode transformar-se numa prática que os enólogos passam a olhar de outra forma.

maquete créditos: dr

Crescer sem perder a escala

As cerca de 2000 garrafas anuais não representam o limite produtivo das vinhas. O crescimento é uma decisão deliberadamente lenta.

"Temos mais produção nas nossas vinhas", revela Nuno Duarte, explicando que o aumento será feito paulatinamente e de acordo com a resposta dos mercados. O projeto não recebeu investimento externo: "Tudo o que ganhamos é para investir".

A lógica é manter o negócio pequeno, mas viável. A quinta vindima já dá alguma história a uma iniciativa que começou quase como uma experiência e que agora procura consolidar uma identidade própria sem abandonar a escala artesanal.

Nesse percurso, o anonimato dos enólogos deixa de ser apenas uma curiosidade. Torna-se parte da ideia central, retirar a autoria do primeiro plano para permitir que o vinho seja lido através do lugar onde nasceu.

É nesse território que Nuno Duarte coloca a principal diferença dos Maquete. Os vinhos nascem na margem esquerda do Guadiana, num contexto marcado por solos arenosos de aluvião que o enólogo considera uma das características diferenciadoras do local.

Quem prova um Maquete deve encontrar, segundo Duarte, "algo muito genuíno", assente no trabalho manual e num conjunto de decisões orientadas para um perfil específico daquele lugar.

Não se trata apenas de recuperar uma técnica antiga. A intenção é juntar castas adaptadas ao território, vinhas de sequeiro, condução em vaso, talhas antigas e uma intervenção reduzida para que o resultado final dependa mais das condições de cada ano.

"O ano dirige-nos nas nossas decisões", resume o enólogo.

maquete créditos: dr

"É uma forma de fazer vinho que aceita a variabilidade em vez de a esconder. E que procura mostrar um Alentejo menos uniforme, onde as castas que resistiram ao calor, os solos da margem esquerda do Guadiana e as práticas herdadas de outras gerações continuam a ter espaço dentro de uma garrafa", conclui.

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