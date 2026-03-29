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Foi finalmente possível mapear, pela primeira vez, toda a rede de nervos do clitóris, quase três décadas depois de um trabalho semelhante ter sido realizado no pénis, diz o The Guardian. A investigação, ainda por rever por pares, representa um avanço significativo no conhecimento de um dos órgãos humanos historicamente mais negligenciados pela ciência.

A análise permitiu não só identificar a complexa estrutura nervosa responsável pelo prazer sexual feminino, como também corrigir algumas ideias erradas que persistiam na literatura médica. Os resultados poderão ter impacto direto na melhoria dos cuidados de saúde, nomeadamente em cirurgias pélvicas, reduzindo o risco de comprometimento da função sexual nas mulheres.

O clitóris, apesar do seu papel central no prazer, tem sido pouco estudado ao longo da história. O tabu cultural em torno da sexualidade feminina contribuiu para esse atraso, sendo que o órgão só foi incluído em manuais de anatomia de referência em 1995, na 38.ª edição de Gray’s Anatomy.

Para aprofundar o estudo deste órgão, a investigadora Ju Young Lee, do Centro Médico Universitário de Amesterdão, recorreu, juntamente com a sua equipa, a raios X de alta energia para criar imagens tridimensionais de duas pélvis femininas doadas à ciência. O resultado foi um mapa detalhado dos cinco principais ramos nervosos do clítoris, descritos como estruturas ramificadas semelhantes a árvores, com espessuras que podem atingir os 0,7 milímetros.

Segundo Lee, trata-se do primeiro mapa tridimensional dos nervos presentes na glande do clitóris, uma descoberta que considera surpreendentemente tardia, tendo em conta que um nível semelhante de conhecimento sobre o pénis já tinha sido alcançado em 1998.

As imagens revelaram que os nervos se estendem por diferentes zonas: alguns alcançam o monte púbico, outros dirigem-se ao capuz do clitóris — que cobre a pequena parte externa visível, correspondente a cerca de 10% do órgão total — e outros ainda distribuem-se pelas estruturas labiais da vulva.

Uma das conclusões mais relevantes do estudo contraria investigações anteriores, que sugeriam que o nervo dorsal principal diminuía à medida que se aproximava da glande. As novas imagens indicam, pelo contrário, que esse nervo mantém a sua intensidade até ao extremo do órgão.

Para Georga Longhurst, especialista em ciências anatómicas, a qualidade das imagens obtidas é particularmente notável, sobretudo ao nível da glande, considerada a zona mais sensível e onde os ramos nervosos são impossíveis de observar através de dissecação tradicional.

O novo conhecimento poderá ser particularmente útil em cirurgias reconstrutivas após mutilação genital feminina, uma prática que, segundo a World Health Organization, afetou mais de 230 milhões de mulheres e raparigas em várias regiões do mundo. A compreensão mais precisa da extensão dos nervos poderá ajudar a reduzir os casos em que estas intervenções resultam numa diminuição da capacidade orgásmica, atualmente estimada em cerca de 22%.

Além disso, os dados poderão influenciar procedimentos relacionados com o tratamento do cancro vulvar, cirurgias de afirmação de género e intervenções estéticas genitais, como a labioplastia, cuja popularidade aumentou significativamente nos últimos anos.

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