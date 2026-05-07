No final, a conta: Manuel Luís Goucha terá de liquidar uma nota adicional de 1,171 milhões de euros — 670 mil euros de imposto e 500 mil euros a título de juros compensatórios. É que enquanto uma empresa paga uma taxa efectiva média da ordem dos 21%, no caso dos rendimentos singulares, para este nível de ganhos, a taxa aplicável ronda os 48%.

Mas a história, revelada pelo Jornal de Negócios, pode não acabar aqui, já que haverá contas a ajustar também com a Segurança Social. E, eventualmente, outros anos serão inspeccionados, levando ao pagamento de novas coimas, juros e custas.

Para o presidente da Associação Portuguesa de Contribuintes, Filipe Charters, este caso levanta uma questão de fundo: "Estaremos a caminhar para um sistema fiscal em que se tributa mais o trabalho do que o capital e onde o enquadramento jurídico é interpretado (a posteriori) consoante a conveniência arrecadatória? Claro que todos têm de contribuir de forma justa, proporcional e previsível, mas, aparentemente, a questão resume-se ao facto de Goucha só ter um cliente — tivesse dois e não haveria problemas". Ou seja, o grau de arbitrariedade é elevado.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.