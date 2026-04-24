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“A massa muscular é reconhecida como um marcador importante de saúde metabólica”, diz a nutricionista Filipa Costa ao 24notícias. O músculo esquelético tem um papel fundamental na forma como o corpo controla o açúcar no sangue, uma vez que é no músculo que grande parte da glicose é absorvida. É através dele que o corpo consegue remover esse açúcar da corrente sanguínea, com a ajuda da insulina.

Deste modo, quanto maior for a massa muscular, mais eficiente é este processo. Isso traduz-se numa melhoria da sensibilidade à insulina, um mecanismo essencial para manter os níveis de açúcar no sangue equilibrados e reduzir o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2.

Um impacto que também chega ao coração

Os benefícios não se ficam pela saúde metabólica. Também ao nível cardiovascular, a evidência aponta para uma associação positiva entre maior massa muscular e melhores indicadores de saúde.

Segundo a nutricionista, pessoas com mais massa e força muscular tendem a apresentar “menor percentagem de gordura corporal, melhor controlo da pressão arterial e níveis de colesterol mais favoráveis”. Além disso, observam-se também melhores níveis de capacidade funcional e, em alguns estudos, uma menor mortalidade por causas cardiovasculares.

A isto junta-se outro fator importante: a massa muscular tem um papel relevante na gestão do peso corporal, sendo que o excesso de peso e a obesidade continuam a ser dos principais fatores de risco para estas doenças.

A perda começa antes do que se pensa

Apesar de muitas vezes ser associada apenas ao envelhecimento, a perda de massa muscular começa de forma mais precoce.

Nas mulheres, esse processo tende a iniciar-se “a partir dos 30 a 35 anos”, enquanto nos homens surge mais frequentemente “a partir dos 40 anos”, refere Filipa Costa.

Ainda assim, do ponto de vista clínico, esta perda só ganha maior relevância mais tarde, por volta dos 60 a 65 anos, quando pode evoluir para sarcopenia, uma condição caracterizada não só pela diminuição da massa muscular, mas também pela perda de força e função.

No entanto, a especialista defende uma abordagem preventiva e não reativa. “Devemos atuar na prevenção e não quando esta perda de massa muscular já está mais acentuada”, sublinha.

Exercício e alimentação: uma relação inseparável

No que toca à preservação e ao aumento da massa muscular, há dois fatores que não funcionam de forma isolada: o exercício e a alimentação.

“O treino de resistência é o principal estímulo para a síntese proteica a nível muscular”, explica Filipa Costa. É esse estímulo que “diz” ao músculo para se manter ou crescer.

No entanto, esse processo só é eficaz quando existe também uma nutrição adequada. Sem ingestão suficiente de proteína de alto valor biológico e energia, o organismo não consegue otimizar a reparação nem o desenvolvimento muscular.

Por outro lado, a alimentação por si só também não é suficiente. “Sem estímulo, o músculo não tem razão fisiológica para crescer ou tentar manter-se”, refere a nutricionista, sublinhando que é a combinação dos dois fatores que produz resultados consistentes.

Mais do que força: impacto na qualidade de vida

O aumento ou manutenção da massa muscular traduz-se em benefícios que vão muito além da saúde metabólica. Entre eles estão a melhoria da sensibilidade à insulina, a redução da inflamação de baixo grau associada ao excesso de gordura corporal e um aumento da capacidade funcional.

Este último ponto é particularmente relevante com o envelhecimento. Na prática, pode significar a diferença entre manter autonomia nas atividades diárias ou perder mobilidade mais cedo.

“Pode fazer a diferença entre aquele (idoso) que fica acamado mais cedo e aquele que não fica”, exemplifica Filipa Costa.

Também a perceção corporal e o bem-estar psicológico podem ser influenciados, uma vez que a forma como o corpo se move e responde ao esforço físico tem impacto na forma como a pessoa se sente no dia a dia.

Só "cardio" não chega

Embora o exercício cardiovascular seja importante para a saúde cardiorrespiratória, não é suficiente para preservar a massa muscular ao longo do tempo.

“O treino de resistência é cada vez mais indispensável”, afirma a nutricionista.

Por isso, a recomendação passa por combinar diferentes tipos de exercício, em vez de depender apenas de caminhadas ou corrida.

A alimentação não compensa sozinha a perda muscular

Por fim, também a ideia de que a alimentação pode, isoladamente, compensar a perda de músculo não encontra grande suporte. De forma geral, isso não acontece.

“A dieta por si só não consegue compensar eficazmente a perda de massa muscular”, refere Filipa Costa.

Ainda que uma ingestão adequada de proteína possa ajudar a abrandar esse processo, os ganhos significativos de massa e força dependem sempre da combinação com o exercício, sobretudo o treino de resistência.

A evidência aponta de forma consistente: manter massa muscular está associado a uma menor probabilidade de desenvolver doenças crónicas e a uma melhor qualidade de vida ao longo do envelhecimento.

Mas, não é um processo automático nem tardio: começa muito antes dos sinais clínicos e depende de uma combinação contínua entre alimentação adequada e exercício físico.