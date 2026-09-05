Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Manifestantes vestidos de preto e com balaclavas bloquearam, durante a manhã deste sábado, as estradas junto ao porto de Dover, em Kent, no Reino Unido. A ação obrigou ao encerramento das vias nos dois sentidos e provocou perturbações no acesso ao porto, diz o The Guardian.

Imagens e vídeos publicados nas redes sociais mostraram um grande grupo de pessoas a marchar pela estrada, enquanto camiões permaneciam parados no trânsito junto a viaturas policiais. Alguns dos manifestantes foram vistos de braços dados, formando um bloqueio na A20, enquanto gritavam “stop the boats” ["parem os barcos"], numa referência às travessias do Canal da Mancha em pequenas embarcações. Os manifestantes também foram filmados a entoar “England till I die” ["Inglaterra até morrer"].

A polícia de Kent esteve no local e indicou que estava a interagir com os manifestantes. A administração do porto classificou a situação como um “incidente de ordem pública”.

Segundo a National Highways, o trânsito de entrada e saída do porto através da A20 foi interrompido, provocando atrasos de até 30 minutos e aproximadamente 6,4 quilómetros de congestionamento.

Até agora, o número exato de participantes não é conhecido. Uma pessoa que transmitia o protesto em direto afirmou que marchava ao lado de centenas de pessoas, enquanto alguns meios de comunicação referem apenas a presença de dezenas de manifestantes. A polícia não avançou com uma estimativa oficial.

A organização Patriot Platform, que se apresenta como tendo um “amor feroz pela nossa pátria”, reivindicou a responsabilidade pelo bloqueio através das redes sociais.

Durante a manhã, o Port of Dover confirmou que a perturbação estava a afetar “todas as rotas” de entrada e saída do porto, bem como as deslocações na zona da cidade, acrescentando que mantinha contacto com a polícia.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.