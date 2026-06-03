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Os polícias de serviço no local abriram a rua em frente à Assembleia da República, no final da manifestação, e os manifestantes bloquearam a passagem dos carros.

Alguns manifestantes atiraram garrafas contra os agentes e as equipas de intervenção rápida da PSP avançaram. Posteriormente, o Corpo de Intervenção da PSP entrou em ação.

O 24notícias sabe que há pelo menos seis manifestantes detidos. Nas imediações, há registo de caixotes do lixo a arder e a PSP extinguiu o fogo. Os Sapadores de Lisboa já estão também no local.

No final do Conselho de Ministros, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, afirmou que "hoje foi um dia de trabalho para a esmagadora maioria dos portugueses" e condenou os desacatos decorridos nas imediações da Assembleia da República, frisando que foram "comportamentos condenáveis" de alguns manifestantes.

"Queria destacar que, se lamentamos profundamente estes comportamentos condenáveis, que ultrapassam o que é razoável e aceitável numa democracia livre, no direito à greve e no seu livre exercício, é importante deixar claro que este foi um comportamento de alguns. Não o comportamento da maioria dos manifestantes e, pela informação que temos, não é um movimento associação à organização e aos organizadores desta manifestação", insistiu o governante, agradecendo a prontidão das forças de segurança que "orgulham o país".

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